В Барнауле потушили горящую сухую траву в пойме Оби

Возгорание тушил расчет пожарно-спасательной части № 1из поселка Затон, а также спасатели аварийно-спасательного формирования городского управления ГОЧС.
Фронт пламени составил около 300 м. Пойма выгорела на площади около 3 га. Пострадавших в ходе пожара нет.
В ГУ МЧС предупреждают, что с 16 по 22 мая в Алтайском крае сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а местами - высокая пожароопасность (4 класс).
"Помните, природные пожары представляют угрозу садоводческим товариществам и населённым пунктам, объектам экономики и социального назначения", - сообщают в ведомстве.
Ранее утром крупный пожар вспыхнул на территории трех домов и надворных построек. На месте работали 50 пожарных и 10 автоцистерн.