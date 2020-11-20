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Жизнь

В Барнауле появится креативное молодежное пространство

Открытое креативное молодежное пространство «Простор» в декабре откроют для студенческого отряда «Алтай», сообщили в краевом управлении молодежной политики и реализации программ общественного развития.

Пространство "Простор".
Пространство "Простор".
altaimolodoi.ru

Пространство открывают на базе регионального штаба Алтайского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды».

Оно займет площадь 60 кв. м и будет делиться на несколько зон: профориентационное пространство, коворкинг-зона, зона творчества и конференц-зал.

Работы по созданию пространства ведутся с сентября 2020 года. «Простор» оборудуют на средства губернаторского гранта.

«Открытое креативное молодежное пространство Алтайского края „Простор“ позволит бойцам СО „Алтай“ реализовать свои творческие идеи, привлечь новых бойцов в движение и эффективнее осваивать профессиональные навыки», — уверены власти.

Ранее в Госдуме приняли законопроект, по которому к «молодежи» относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет.

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