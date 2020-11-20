В Барнауле появится креативное молодежное пространство

Пространство открывают на базе регионального штаба Алтайского регионального отделения организации «Российские студенческие отряды».
Оно займет площадь 60 кв. м и будет делиться на несколько зон: профориентационное пространство, коворкинг-зона, зона творчества и конференц-зал.
Работы по созданию пространства ведутся с сентября 2020 года. «Простор» оборудуют на средства губернаторского гранта.
«Открытое креативное молодежное пространство Алтайского края „Простор“ позволит бойцам СО „Алтай“ реализовать свои творческие идеи, привлечь новых бойцов в движение и эффективнее осваивать профессиональные навыки», — уверены власти.
Ранее в Госдуме приняли законопроект, по которому к «молодежи» относят лиц в возрасте от 14 до 35 лет.