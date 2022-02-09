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Жизнь

В Барнауле поймали разбойника, который с ножом приставал к прохожим, пока не получил по лицу

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в разбое, совершенном в середине января, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

Человек с ножом. Преступник.
Человек с ножом. Преступник.
pixabay.com.

Напомним, вечером 17 января на улице Георгия Исакова неизвестный напал поочередно на двух прохожих — на женщину и на мужчину.

«Потерпевшей стала 25-летняя девушка, возвращавшаяся из магазина домой. Во время пути она услышала позади себя шаги, и в этот момент к ней подошел неизвестный, подставил к лицу предмет, похожий на нож, и потребовал отдать деньги. Испуганная девушка достала из сумки имеющуюся сумму — 600 рублей и отдала злоумышленнику. Тот отпустил ее и скрылся», — рассказали в ведомстве.

После этого неизвестный напал на мужчину, но встретил отпор и в спешке убежал. В соцсетях сообщили, что злоумышленник несколько раз получил по лицу.

9 февраля алтайское МВД сообщило о задержании 25-летнего местного жителя, который свою вину отрицать не стал.

«В момент совершения противоправного деяния злоумышленник использовал канцелярский нож», — уточнили в полиции.

Барнаульца заключили под стражу. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за «разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия».

Ранее в Барнауле арестовали извращенца, который 1 января напал на женщину, достал и убежал.

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