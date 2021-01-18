В Барнауле продают лимузинный бизнес с водителями

Действующий автомобильный бизнес вместе с автобусами, лимузинами, сервисом и водителями продают в Барнауле. Потенциальному покупателю предлагают заплатить за это 27 млн рублей. Утверждается, что компания — лидер в Алтайском крае по аренде транспорта.

Объявление появилось на сайте Авито. В автопарке перевозчика 13 единиц техники — минивены, автобусы, лимузины, которые можно задействовать в пассажирских, трансферных и экскурсионных перевозках.

Также предлагается укомплектованный автопарк, сервисно-техническая зона и гараж.

У компании есть договоры до 2022 года с гарантированной прибылью. «Форс-мажорные обстоятельства», например, коронавирус, на прибыль не повлияет и бизнес окупится за два года, уверяет продавец.

Ранее в Барнауле на Авито выставили на продажу 75-ый автобусный маршрут, а также «яйцо динозавра» за 200 млн рублей.