В Барнауле проверили собак, которые пока еще никого не покусали, но потенциально могут

Рейды по соблюдению владельцами собак правил обращения с ними прошли в Центральном районе Барнаула.
«Местами проведения рейдов стали села Лебяжье и Ягодное, поселки Черницк, Южный, микрорайон Затон. Участие приняли специалисты администрации района, представители управления ветеринарии по Алтайскому краю, отдела полиции по Центральному району, народной дружины „Барнаульская“», — рассказали в мэрии.
По результатам рейдов 20 владельцам собак вынесли предостережения и разъяснили требования законодательства в области содержания домашних животных.
«Постановлением правительства РФ
от 29.07.2019№ 974 утвержден перечень потенциально опасных собак. Выгуливать такую собаку необходимо с соблюдением ряда требований. Собака должна находиться на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на законном основании. О наличии собаки должна предупреждать надпись при входе на эту территорию», — напомнили власти.
Также жителей предупредили об ответственности, если их собаки причинят кому-нибудь физический или материальный вред.
Для граждан предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей, для юридических лиц — от 3000 до 5000 рублей.
Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян на 200 тыс. рублей, если их собаки кого-то покусают.