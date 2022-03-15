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Жизнь

В Барнауле проверили собак, которые пока еще никого не покусали, но потенциально могут

В пригороде Барнаула проверили, как жители соблюдают правила содержания домашних животных, сообщает мэрия города.

В Барнауле проверили соблюдение правил содержания домашних животных.
В Барнауле проверили соблюдение правил содержания домашних животных.
barnaul.org

Рейды по соблюдению владельцами собак правил обращения с ними прошли в Центральном районе Барнаула.

«Местами проведения рейдов стали села Лебяжье и Ягодное, поселки Черницк, Южный, микрорайон Затон. Участие приняли специалисты администрации района, представители управления ветеринарии по Алтайскому краю, отдела полиции по Центральному району, народной дружины „Барнаульская“», — рассказали в мэрии.

По результатам рейдов 20 владельцам собак вынесли предостережения и разъяснили требования законодательства в области содержания домашних животных.

«Постановлением правительства РФ от 29.07.2019 № 974 утвержден перечень потенциально опасных собак. Выгуливать такую собаку необходимо с соблюдением ряда требований. Собака должна находиться на огороженной территории, принадлежащей ее владельцу на законном основании. О наличии собаки должна предупреждать надпись при входе на эту территорию», — напомнили власти.

Также жителей предупредили об ответственности, если их собаки причинят кому-нибудь физический или материальный вред.

Для граждан предусмотрен штраф от 1500 до 2500 рублей, для юридических лиц — от 3000 до 5000 рублей.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян на 200 тыс. рублей, если их собаки кого-то покусают.

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