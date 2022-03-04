4 марта
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Жизнь

Рубцовчанина суд заставил ходить с пакетиком за собаками и убирать все, что «из них выпадет»

В Алтайском крае мужчину обязали надлежащим образом содержать своих домашних собак, бегающих по дворам, сообщает региональная прокуратура.

Стая собак
Стая собак
СС0

В Рубцовске прокуратура проверила местного жителя и выяснила, что он «безответственно содержит собак».

Выявленные нарушения, подчеркнули в ведомстве, ущемляют права местных жителей.

«Прокурором города предъявлен иск о возложении на владельца собак обязанности осуществлять их выгул при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц», — рассказали в ведомстве.

Суд поддержал прокуратуру. В частности, мужчину заставили «убирать продукты жизнедеятельности домашних животных в местах общего пользования».

«Исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения собак при пересечении проезжей части автомобильной дороги и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках», — добавили в надзорном ведомстве.

Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян на 200 тыс. рублей, если их собаки кого-то покусают.

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