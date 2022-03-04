Рубцовчанина суд заставил ходить с пакетиком за собаками и убирать все, что «из них выпадет»

В Рубцовске прокуратура проверила местного жителя и выяснила, что он «безответственно содержит собак».
Выявленные нарушения, подчеркнули в ведомстве, ущемляют права местных жителей.
«Прокурором города предъявлен иск о возложении на владельца собак обязанности осуществлять их выгул при условии обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности имущества физических и юридических лиц», — рассказали в ведомстве.
Суд поддержал прокуратуру. В частности, мужчину заставили «убирать продукты жизнедеятельности домашних животных в местах общего пользования».
«Исключить возможность свободного, неконтролируемого передвижения собак при пересечении проезжей части автомобильной дороги и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках», — добавили в надзорном ведомстве.
Ранее в Госдуме предложили штрафовать россиян на 200 тыс. рублей, если их собаки кого-то покусают.