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Жизнь

В Иркутске запретили строить будки для собак, а построенные — разломают

В Иркутске депутаты гордумы поддержали запрет на подкармливание собак и строительство для них будок и лежанок, сообщает «Ирсити».

Собаки стали бездомными после сноса кафе. Красноярск.
Собаки стали бездомными после сноса кафе. Красноярск.
vk.com/lisenok217217.

22 февраля депутаты поддержали внесение изменений в правила благоустройства Иркутска, запрещающие подкармливать собак и строить для них будки или лежанки.

«Мы вводим эти дополнительные требования. Глава округа имеет право штрафовать управляющую компанию за нарушение правил благоустройства территории Иркутска», — отметил на заседании заместитель мэра.

Он подчеркнул, что будки разломают управляющие компании, а если какая-то будка находится не на территории какой-либо УК, то сносом займется администрация.

Заммэра напомнил, что сейчас существует проблема разведения собак на территории строек и садоводств.

По мнению депутата Антонины Корочкиной, вопрос нужно дорабатывать. Например, необходимо организовать места, где волонтеры смогут кормить собак.

«Не кормить их нельзя — мы сделаем еще хуже», — предупредила Корочкина о нарастании злости среди голодных собак.

Напомним, в Барнауле в 2022 году планируют отловить 620 собак, на каждую из которых выделили 6774 рубля.

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