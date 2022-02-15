Власти Бийска объяснили, почему бездомные собаки разорвали лебедя

Жителям Бийска объяснили, что случай с гибелью лебедя в поселке Молодежном, куда птицы прилетают на зимовку, можно назвать естественным явлением, сообщает « Наш Бийск ».

14 февраля в сообществе «Лебединая верность» опубликовали обращение жителей к власти.

«У нас произошло ЧП на набережной „Берег Надежды“. Дикие собаки разорвали лебедя на берегу. Стая дворовых собак постоянно разгуливает по поселку, по набережной. Люди боятся ходить. Собаки агрессивные. А что будет, если ребенок один будет в этот момент?» — написали бийчане.

Также попросили местных жителей не приводить собак на набережную, поскольку лебеди привыкают к этим животным и начинают им доверять.



Представитель городского управления ЖКХ заявил, что случай с нападением собак на лебедя попросту «раздут».

По словам чиновника, в поселке нет такого количества бродячих собак, о котором можно подумать, если выслушать жалобы жителей.

«Погибшая птица, по всей видимости, была ослабленная, травмированная, находилась на берегу, где собака смогла ее схватить», — отмечает издание со ссылкой на сотрудника администрации.

Власти также подчеркнули, что в Молодежном отрабатываются заявки на отлов собак — накануне инцидента поймали сразу восемь, но еще остались.

Ранее мэрия Бийска рассказала в своем Instagram про лебедей на незамерзающей воде, куда приезжают туристы.