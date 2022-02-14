«Стоять по колено в крови»: как общественники, депутаты и зоозащитники поспорили о жизни собачьей

Как работает закон
Заботу о братьях наших меньших, оставшихся на улице, еще в конце 2018 года переложили на уровень муниципалитетов — таков был новый закон. С тех пор районы сами должны объявлять конкурсы, отбирать организации, которые займутся отловом бродяжек, их стерилизацией и устройством судьбы.
Тогда же начало действовать другое непреложное правило — усыплять животных можно только больных и то в исключительных случаях. После медпроцедур собаку, не привыкшую к человеку, должны выпускать на волю.
Отлов бродячих животных в Алтайском крае — вопрос болезненный. Из 15 млн рублей, выделяемых для этой цели на весь регион, в 2020 году было освоено только 10,3 млн, в 2021-ом — 11,9 млн.
Сколько по улицам бродит животных, никто точно не знает. По приблизительным подсчетам, их 11−14 тыс., при этом приюты способны принять только 1,2 тыс. из них. В подавляющем числе районов работа по отлову вообще не ведется — попросту некому. Не хватает денег, нет помещений, нет частной инициативы, чтобы этим заниматься.
Светлана Агаркова, глава администрации Алейского района и председатель Совета муниципальных образований Алтайского края, на тему бродячих собак реагирует эмоционально. По ее словам, власти на местах становятся будто звери, загнанные в угол: отлавливать животных в селах никто не хочет, значит, закон не исполняется. Кто виноват — глава.
Два таких предупреждения — и чиновник обязан подать в отставку. Хотя в чем его вина, недоумевает Агаркова.
«Вы меня простите, но мы много говорим на эту тему, но делать ничего не делаем», — заявила районная чиновница на заседании Общественной палаты.
Что хотят поменять
В марте 2021 года в Госдуму был внесен законопроект. Смысл его таков: регионы сами должны решать, умерщвлять им бродячих собак или выпускать их стерилизованных обратно на улицу.
Но документ тогда же завернули. Теперь к теме бездомных животных думцы решили подойти комплексно и рассмотреть целый ряд поправок. По словам Юрия Шамкова, председателя Общественной палаты Алтайского края, в Москву на этот счет уже поступило больше 38 тыс. обращений.
Софья Куликова, зоозащитник и директор приюта «Ласка», привела два типичных примера того, как люди сами усугубляют ситуацию.
«Вот Сергей Павлович с Булыгино. Хороший человек. Его собаки бегают безнадзорно и регулярно приносят щенков. Он их раздает в добрые руки, а когда некому, складывает щенят в коробку и выставляет на остановке. Авось, кто заберет», — рассказала Куликова.
Другой пример — Валентина Ивановна. Сердобольная старушка подкармливает сначала двух собак, потом их становится десять. Животные одичалые — корм получают, на контакт с людьми не идут, отловить их сложно. Рождаемость в стае неконтролируемая. И что с ними делать?
Массовую стерилизацию животных Софья Куликова считает самым важным шагом. По ее словам, в Нижегородской области за 10 лет благодаря такой программе сумели в разы сократить количество бродячих животных. На 3,2 млн человек, проживающих в регионе, беспризорных собак всего 3,9 тыс.
Работать надо и с населением, считает зоозащитница. Например, объяснять кормильцам, как этого не надо делать, и рассказывать о мере ответственности за оставление животных на улице.
Что говорят депутаты
Депутат Алтайского заксобрания Сергей Серов с недавнего времени в собачьи истории погружен с головой. Именно его комитету природопользования поручено курировать больной вопрос.
Сергей Серов утверждает, ежегодно в Алтайском крае появляется около 2 тыс. обращений о нападениях бродячих собак. Убрать их всех с улицы не представляется возможным — бюджет региона дефицитный, а строительство только одного приюта может обойтись в 30 млн рублей.
Выход один — применять усыпление, считает Сергей Серов. Он утверждает: эта процедура необходима в отношении агрессивных собак, представляющих опасность для населения.
«Нам тоже жалко животных. Но давайте все же будем честны: когда на одной чаше весов жизнь собаки, а на другой жизнь и здоровье человека, выберем все же человека», — подытожил Серов.
С аналогичной позицией выступил и Андрей Коломиец, член Общественной палаты, проректор Алтайского медуниверситета. Логика его такова: собаки стайные животные, по крови хищники, природу человека знают хорошо и на «своей» территории воспринимают его как пищу.
Андрей Коломиец,
член Общественной палаты, проректор Алтайского медуниверситета:
Если собака — это оружие, то стая — это уже ОПГ. Когда вожак ведет себя агрессивно по отношению к человеку, то и остальные собаки будут делать так же.
Общественник уверен, что, выпуская собак обратно на улицу, проблему нападения их на людей не решишь. Напротив, по его мнению, стерилизованные суки ведут себя агрессивно и способны напасть на людей. «Вы же сами обрекаете их на голодную жизнь. Не гуманнее ли эвтаназия?» — считает Коломиец.
С этой точкой зрения ожидаемо не согласилась Софья Кулакова. «Убийство не решает проблему в перспективе, потому что появляются новые бездомные животные, — уверена она. — Смысл? Стоять по колено в крови?»
Что хотят изменить
Пока депутаты на федеральном уровне размышляют о глобальном, их местные коллеги готовят изменения. Уже на ближайшей сессии АКЗС будет рассмотрен вопрос об увеличении затрат на отлов животных. Сумма может увеличиться с нынешних 16 до 24 млн рублей.
Этого по-прежнему недостаточно, но уже кое-что, полагают эксперты.
Мало того, депутаты хотят утвердить механизм, при котором не освоенные на отлов животных средства из одних муниципалитетов можно было бы перераспределять в те, где эта работа ведется активнее.
Рассмотреть эти поправки планируется уже на февральской сессии.
А что со штрафами
На сегодняшний день сумма штрафа за неконтролируемый выгул собак минимальна и составляет от 100 до 500 рублей. Законодатели предлагают эту норму ужесточить и ввести новый размер взыскания — 3 тыс. рублей.
Если предложение будет принято, такую же сумму будут платить те, кто выбрасывает животных на улицу. Штраф для юрлиц (например, предприятий, сотрудники которых прикармливают собак, но не несут полной ответственности за них на своей территории) может составить до 30 тыс. рублей.
Законодатели также выступают за обязательное чипирование всех собак, как домашних, так и бездомных.