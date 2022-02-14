«Стоять по колено в крови»: как общественники, депутаты и зоозащитники поспорили о жизни собачьей

В ближайшее время депутаты на федеральном уровне планируют рассмотреть изменения в законодательстве, касающиеся бездомных животных. Спустя несколько лет, как ответственность по их отлову передали на муниципальный уровень и предписали быть гуманными, положение дел серьезно осложнилось. Специалисты бьют тревогу: стерилизованные и выпущенные на волю собаки миролюбивее не становятся, напротив — чаще проявляют агрессию. Что с ними делать и как исправить усугубляющуюся с каждым годом ситуацию, 9 февраля обсуждали в Общественной палате Алтайского края.

Как работает закон

Заботу о братьях наших меньших, оставшихся на улице, еще в конце 2018 года переложили на уровень муниципалитетов — таков был новый закон. С тех пор районы сами должны объявлять конкурсы, отбирать организации, которые займутся отловом бродяжек, их стерилизацией и устройством судьбы.

Тогда же начало действовать другое непреложное правило — усыплять животных можно только больных и то в исключительных случаях. После медпроцедур собаку, не привыкшую к человеку, должны выпускать на волю.

Отлов бродячих животных в Алтайском крае — вопрос болезненный. Из 15 млн рублей, выделяемых для этой цели на весь регион, в 2020 году было освоено только 10,3 млн, в 2021-ом — 11,9 млн.

Бродячие собаки в Барнауле. vk.com/barneos22

Сколько по улицам бродит животных, никто точно не знает. По приблизительным подсчетам, их 11−14 тыс., при этом приюты способны принять только 1,2 тыс. из них. В подавляющем числе районов работа по отлову вообще не ведется — попросту некому. Не хватает денег, нет помещений, нет частной инициативы, чтобы этим заниматься.

Светлана Агаркова, глава администрации Алейского района и председатель Совета муниципальных образований Алтайского края, на тему бродячих собак реагирует эмоционально. По ее словам, власти на местах становятся будто звери, загнанные в угол: отлавливать животных в селах никто не хочет, значит, закон не исполняется. Кто виноват — глава.

Два таких предупреждения — и чиновник обязан подать в отставку. Хотя в чем его вина, недоумевает Агаркова.

«Вы меня простите, но мы много говорим на эту тему, но делать ничего не делаем», — заявила районная чиновница на заседании Общественной палаты.

Светлана Агаркова. Олег Богданов

Что хотят поменять

В марте 2021 года в Госдуму был внесен законопроект. Смысл его таков: регионы сами должны решать, умерщвлять им бродячих собак или выпускать их стерилизованных обратно на улицу.

Но документ тогда же завернули. Теперь к теме бездомных животных думцы решили подойти комплексно и рассмотреть целый ряд поправок. По словам Юрия Шамкова, председателя Общественной палаты Алтайского края, в Москву на этот счет уже поступило больше 38 тыс. обращений.

Софья Куликова, зоозащитник и директор приюта «Ласка», привела два типичных примера того, как люди сами усугубляют ситуацию.

«Вот Сергей Павлович с Булыгино. Хороший человек. Его собаки бегают безнадзорно и регулярно приносят щенков. Он их раздает в добрые руки, а когда некому, складывает щенят в коробку и выставляет на остановке. Авось, кто заберет», — рассказала Куликова.

Другой пример — Валентина Ивановна. Сердобольная старушка подкармливает сначала двух собак, потом их становится десять. Животные одичалые — корм получают, на контакт с людьми не идут, отловить их сложно. Рождаемость в стае неконтролируемая. И что с ними делать?

Массовую стерилизацию животных Софья Куликова считает самым важным шагом. По ее словам, в Нижегородской области за 10 лет благодаря такой программе сумели в разы сократить количество бродячих животных. На 3,2 млн человек, проживающих в регионе, беспризорных собак всего 3,9 тыс.

Работать надо и с населением, считает зоозащитница. Например, объяснять кормильцам, как этого не надо делать, и рассказывать о мере ответственности за оставление животных на улице.

Бездомные собаки. Михаил Хаустов

Что говорят депутаты

Депутат Алтайского заксобрания Сергей Серов с недавнего времени в собачьи истории погружен с головой. Именно его комитету природопользования поручено курировать больной вопрос.

Сергей Серов утверждает, ежегодно в Алтайском крае появляется около 2 тыс. обращений о нападениях бродячих собак. Убрать их всех с улицы не представляется возможным — бюджет региона дефицитный, а строительство только одного приюта может обойтись в 30 млн рублей.

Выход один — применять усыпление, считает Сергей Серов. Он утверждает: эта процедура необходима в отношении агрессивных собак, представляющих опасность для населения.

«Нам тоже жалко животных. Но давайте все же будем честны: когда на одной чаше весов жизнь собаки, а на другой жизнь и здоровье человека, выберем все же человека», — подытожил Серов.

Сергей Серов. Анна Зайкова , altapress.ru

С аналогичной позицией выступил и Андрей Коломиец, член Общественной палаты, проректор Алтайского медуниверситета. Логика его такова: собаки стайные животные, по крови хищники, природу человека знают хорошо и на «своей» территории воспринимают его как пищу.

Андрей Коломиец,

член Общественной палаты , проректор Алтайского медуниверситета:

Если собака — это оружие, то стая — это уже ОПГ. Когда вожак ведет себя агрессивно по отношению к человеку, то и остальные собаки будут делать так же.

Общественник уверен, что, выпуская собак обратно на улицу, проблему нападения их на людей не решишь. Напротив, по его мнению, стерилизованные суки ведут себя агрессивно и способны напасть на людей. «Вы же сами обрекаете их на голодную жизнь. Не гуманнее ли эвтаназия?» — считает Коломиец.

Бездомная собака СС0

С этой точкой зрения ожидаемо не согласилась Софья Кулакова. «Убийство не решает проблему в перспективе, потому что появляются новые бездомные животные, — уверена она. — Смысл? Стоять по колено в крови?»

Что хотят изменить

Пока депутаты на федеральном уровне размышляют о глобальном, их местные коллеги готовят изменения. Уже на ближайшей сессии АКЗС будет рассмотрен вопрос об увеличении затрат на отлов животных. Сумма может увеличиться с нынешних 16 до 24 млн рублей.

Этого по-прежнему недостаточно, но уже кое-что, полагают эксперты.

Мало того, депутаты хотят утвердить механизм, при котором не освоенные на отлов животных средства из одних муниципалитетов можно было бы перераспределять в те, где эта работа ведется активнее.

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Рассмотреть эти поправки планируется уже на февральской сессии.