Обязательная «пометка». Почему домашних животных хотят маркировать в России

3 Почему домашних животных тоже хотят маркировать?

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — сказал Владимир Бурматов.

«Известиям» депутат уточнил: в некоторых регионах владельцы отпускают собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже, добавил он, есть и трагические примеры.