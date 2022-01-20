Обязательная «пометка». Почему домашних животных хотят маркировать в России

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, по которому обязательной маркировке подлежат сельхозживотные.
По словам Бурматова, поправки в закон об обязательной маркировке внесут ко второму чтению. Все они будут касаться домашних животных.
«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — сказал Владимир Бурматов.
«Известиям» депутат уточнил: в некоторых регионах владельцы отпускают собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже, добавил он, есть и трагические примеры.
Бурматов объяснил, что идентификация домашних животных должна быть вариативной. Владелец сможет сам выбирать, как маркировать питомца: биркой, клеймом или чипом.
Планируется, что маркировка домашних животных будет бесплатной.