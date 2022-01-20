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Жизнь

Обязательная «пометка». Почему домашних животных хотят маркировать в России

Домашних животных внесут в закон об обязательной маркировке животных, сообщил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Почему всех питомцев хотят «помечать» — в нашем разборе.

Кошки и собаки.
Кошки и собаки.
СС0
1 Каких животных предложили маркировать ранее?

В ноябре в Госдуму внесли законопроект, по которому обязательной маркировке подлежат сельхозживотные.

2 А когда в закон о маркировке внесут домашних животных?

По словам Бурматова, поправки в закон об обязательной маркировке внесут ко второму чтению. Все они будут касаться домашних животных.

Собака. Далматинец
Собака. Далматинец
СС0
3 Почему домашних животных тоже хотят маркировать?

«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти. Также невозможно привлечь к ответственности нерадивых хозяев за выброшенного питомца», — сказал Владимир Бурматов.

«Известиям» депутат уточнил: в некоторых регионах владельцы отпускают собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже, добавил он, есть и трагические примеры.

4 Как будут маркировать домашних животных?
Кошка и собака.
Кошка и собака.
СС0

Бурматов объяснил, что идентификация домашних животных должна быть вариативной. Владелец сможет сам выбирать, как маркировать питомца: биркой, клеймом или чипом.

5 Сколько будет стоит маркировка домашних животных?

Планируется, что маркировка домашних животных будет бесплатной.

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