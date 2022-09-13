13 сентября
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Жизнь

В Барнауле пройдет митинг против строительства высоток на Речном вокзале

Акцию против строительства высоток на месте Речного вокзала хотят провести в Барнауле.

Демонтаж здания Речного вокзала.
Демонтаж здания Речного вокзала.
Анна Зайкова.

Митинг пройдет 17 сентября с 17:30 до 18:30. Акцию согласовали с администрацией краевой столицы.



«Не спасли Речной, так хотя бы не дадим построить там ужасных монстров, угрожающих внешнему виду, экологии и безопасности Барнаула!» — заявил на своей странице барнаульский историк и краевед Данил Дегтярев.

Напомним, на территории Речного вокзала хотят построить 43-этажный комплекс из жилых башен и общественно-деловых помещений. Рядом со зданием собираются обустроить прогулочную зону, доступ к которой обещают сделать свободным.

Фоторепортаж с Речного вокзала, от которого остались только руины, — здесь.

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