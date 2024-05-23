В субботу, 25 мая, в Барнауле пройдет экологическая акция по раздельному сбору отходов «Разделяя сохраняй!». Организаторами мероприятия выступает общественная организация «Мусора.Больше.Нет». Об этом сообщает администрация города.

Стационарная точка будет открыта возле ДК Трансмаш по адресу: проспект Ленина, 152 с 12.00 до 15.00.

Адреса мобильных пунктов

Маршрут №1

10:00 – 10:40 пос.Южный, Чайковского, 19;

10:55 – 11:20 Змеиногорский тракт, 104п/1;

11:35 – 12:20 ТРЦ «Гулливер», пр.Красноармейский, 51а;

12:35 – 13:00 просп.Красноармейский, 131

Маршрут №2

10:00 – 10:30 просп.Комсомольский, 44;

10:40 – 11:10 ул.Чкалова, 57;

11:20 – 11:50 пр-кт Ленина,71 (ТРЦ «Россия»);

12:00 – 12:30 пр-кт Калинина,1а 2к.

Маршрут №3

10:00 – 10:40 ЖК «Времена года», просп.Энергетиков, 10;

10:50 - 11:20 ЖК «Балтийская крепость», Балтийская,103;

11:30 – 12:10 пл. Адмирала Кузнецова, ул. Балтийская, 53;

12:20 – 12:50 «Квартал 2000» ул. Взлетная,9;

13:05 – 13:35 ТРЦ «Огни», Антона Петрова, 219Б.

Маршрут №4

10:00 – 10:40 микр.«Дружный», 280-летия Барнаула, 8 к2;

10:50 – 11:20 пл.Народная;

11:30 – 11:55 Малахова,62;

12:10 – 12:35 Телефонная, 54.

Все вторсырье отправят в переработку. О том, какие отходы принимаются на акции можно узнать здесь, а о том, что не принимается можно узнать здесь.

Ранее сообщалось, что на Алтае построят пять комплексов по переработке отходов за 8 млрд рублей.

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