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Жизнь

В Барнауле разбираются с трамваем-беспилотником. Едва не задавил водителя, удирая от кондуктора

В мэрии Барнаула прокомментировали инцидент с трамваем, который без водителя прокатился по одному из главных проспектов города.

Трамвай поехал без водителя.
Трамвай поехал без водителя.
Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Инцидент с трамваем произошел в пятницу 19 марта — на проспекте Красноармейском. Электротранспорт без экипажа мчался по рельсам.

«О данном происшествии администрации города стало известно 20 марта. Утром 21 марта глава города Вячеслав Франк провел оперативное совещание с участием заместителей главы администрации города, руководителями комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, МУП „Горэлектротранса“. По поручению главы города создана комиссия по расследованию происшествия, осуществляются действия по установке причин и обстоятельств случившегося», — рассказали в мэрии.

По словам очевидцев, кондуктор пыталась остановить трамвай, но упала.

«Потом мы увидели водителя трамвая висящим на носу, практически под трамваем, с каждой секундой уползающим под него, но он смог выбраться и запрыгнуть обратно в трамвай. Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал знак „Ок“», — рассказал барнаулец.

В соцсетях посмеялись, что это «новый эксперимент администрации». Якобы сначала трамваи без кондуктора, а теперь и без водителя.

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