В Барнауле разоблачили фейк с «дикой Снегурочкой», отпугивающей от автовокзала

История барнаульской Снегурочки облетела весь интернет. На самом же деле оказалось, что ее не существует. Во всяком случае, ее нет сейчас.
«Такая скульптура действительно появилась у здания Барнаульского автовокзала 10 лет назад», — пояснили власти.
По словам руководства предприятия, в те времена при подготовке к Новому году они решили поставить Деда Мороза и Снегурочку возле скульптуры автобуса.
«Нашли подрядчика из другого региона, утвердили эскиз будущей композиции», — рассказало руководство автовокзала.
Однако скопировать рисунок с бумаги не получилось: скульпторы сослались на непогоду — снег начал таять и нарушились формы.
Сотрудники автовокзала посмеялись и избавились от Снегурочки. Но кто-то из пассажиров ее сфотографировал и опубликовал в сети.
Кстати, что-то подобное накануне произошло в Нововоронеже, где установили страшный памятник Аленке. После возмущений жителей его демонтировали.