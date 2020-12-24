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Жизнь

В Барнауле разоблачили фейк с «дикой Снегурочкой», отпугивающей от автовокзала

Администрация Железнодорожного района Барнаула прокомментировала в своем Instagram фотографию Снегурочки возле автовокзала.

Снегурочка в Барнауле.
Снегурочка в Барнауле.
instagram.com/gelezka1938.

История барнаульской Снегурочки облетела весь интернет. На самом же деле оказалось, что ее не существует. Во всяком случае, ее нет сейчас.

«Такая скульптура действительно появилась у здания Барнаульского автовокзала 10 лет назад», — пояснили власти.

По словам руководства предприятия, в те времена при подготовке к Новому году они решили поставить Деда Мороза и Снегурочку возле скульптуры автобуса.

«Нашли подрядчика из другого региона, утвердили эскиз будущей композиции», — рассказало руководство автовокзала.

Однако скопировать рисунок с бумаги не получилось: скульпторы сослались на непогоду — снег начал таять и нарушились формы.

Сотрудники автовокзала посмеялись и избавились от Снегурочки. Но кто-то из пассажиров ее сфотографировал и опубликовал в сети.

Кстати, что-то подобное накануне произошло в Нововоронеже, где установили страшный памятник Аленке. После возмущений жителей его демонтировали.

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