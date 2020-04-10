В Барнауле с 11 апреля по ночам начнут дезинфицировать дороги

С субботы, 11 апреля, дорожники приступят к дезинфекции основных магистралей в Барнауле, сообщает официальный сайт города.

«Дорожники начнут работы на проспекте Ленина: с площади Баварина до проспекта Космонавтов, и на проспекте Строителей. Дезинфекция будет проводиться с 22:00», — рассказали в мэрии.

Магистрали будут обрабатывать в ночное время спецсредством, периодичность — один раз в неделю.

В период обработки движение по дорогам ограничат. Безопасность обеспечат сотрудники ГИБДД.

Жителей города призывают ответственно отнестись к мерам предосторожности и не выходить из дома во время обработки улиц. Графики, время и место работ опубликуют позже.

«В ночное время при наступлении отрицательной температуры воздуха обработка может быть прекращена и продолжена на следующий день. В случае установления неблагоприятной погоды (усиление ветра) график выполнения работ будет корректироваться», — уточнили в мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что 12 апреля планируют завершить работы цикла дезинфекции мест общего пользования, подземных переходов и остановочных павильонов.