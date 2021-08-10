В Барнауле с восьмого этажа в людей кинули арбуз в черном пакете

Инцидент с арбузом произошел 9 августа — возле дома № 45 по улице 65 Лет Победы.
«Он упал буквально в нескольких шагах от мужчины», — рассказал шокированный очевидец.
На видео молодые люди показали этаж, с которого упала ягодка, и отметили, что «им тоже прилетело». Судя по всему, они шли рядом.
В комментариях к записи возмутились, что сегодня «в головах у людей деградация полнейшая».
«Мы детьми были, яйцами кидались, а тут прям тяжелая артиллерия, еще с такой высоты», — вспомнила жительница Барнаула.
Ранее похожий случай произошел на улице Взлетной — дети скинули арбуз на мужчину под балконом.