В Барнауле с восьмого этажа в людей кинули арбуз в черном пакете

В интернет-сообществе « Барнаул 22 » сообщили, что неизвестные из окна многоэтажки скинули арбуз, который едва не прилетел на голову мужчине.

Арбуз скинули на людей с восьмого этажа. Барнаул.

Инцидент с арбузом произошел 9 августа — возле дома № 45 по улице 65 Лет Победы.

«Он упал буквально в нескольких шагах от мужчины», — рассказал шокированный очевидец.

На видео молодые люди показали этаж, с которого упала ягодка, и отметили, что «им тоже прилетело». Судя по всему, они шли рядом.



В комментариях к записи возмутились, что сегодня «в головах у людей деградация полнейшая».

«Мы детьми были, яйцами кидались, а тут прям тяжелая артиллерия, еще с такой высоты», — вспомнила жительница Барнаула.

Ранее похожий случай произошел на улице Взлетной — дети скинули арбуз на мужчину под балконом.