Одно из трех кафе сети ресторанов быстрого питания «Дубаи» в Барнауле, расположенное по адресу Павловский тракт, 138/1, снесли как самовольную постройку .

Сеть ресторанов «Дубаи», где продают фастфуд, имеет три точки в городе. Кафе на Павловском тракте было открыто в 2014 году после того, как его владельцем стал Аль-Касем Тамим. Он купил заведение у Любови Тумайкиной, которая ранее держала там летнее кафе.

В 2004 году администрация Индустриального района заключила договор аренды земельного участка с Тумайкиной. Позже суд признал этот договор недействительным. В 2022 году комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касему Тамиму с требованием снести здание, так как оно является незаконной постройкой. Администрация города также потребовала сноса кафе, и суд поддержал это требование.

Аль-Касем Тамим вложил более 10 млн рублей в развитие сети заведений, но заявил, что сеть все равно будет расширяться.

Стоит отметить, что рядом с киоском есть стихийная тропа, которой пользуются автомобилисты и пешеходы, чтобы попасть во двор. Если бы не было киоска, можно было бы организовать проезд из дворов прямо на Павловский тракт.

Кафе «Дубаи» на Павловском тракте. 2Гис

Чем кормят в кафе

В кафе посетителям предлагают широкий выбор блюд: шаурму, суши, пиццу, бургеры, салаты, горячие вторые блюда и даже десерты.

Напомним, в Барнауле есть еще два кафе «Дубаи», которые находятся по адресам: ул. Кирова, 46 и Димитрова, 62в.

Ранее сообщалось, что закрылась одна из точек известного кафе «Дубаи».

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