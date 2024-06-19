19 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

В Барнауле снесли скандальное кафе «Дубаи». Фото

Одно из трех кафе сети ресторанов быстрого питания «Дубаи» в Барнауле, расположенное по адресу Павловский тракт, 138/1, снесли как самовольную постройку.

Кафе "Дубаи".
Кафе "Дубаи".
Анна Зайкова

Сеть ресторанов «Дубаи», где продают фастфуд, имеет три точки в городе. Кафе на Павловском тракте было открыто в 2014 году после того, как его владельцем стал Аль-Касем Тамим. Он купил заведение у Любови Тумайкиной, которая ранее держала там летнее кафе.

В 2004 году администрация Индустриального района заключила договор аренды земельного участка с Тумайкиной. Позже суд признал этот договор недействительным. В 2022 году комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула подал иск к Аль-Касему Тамиму с требованием снести здание, так как оно является незаконной постройкой. Администрация города также потребовала сноса кафе, и суд поддержал это требование.

Аль-Касем Тамим вложил более 10 млн рублей в развитие сети заведений, но заявил, что сеть все равно будет расширяться.

Стоит отметить, что рядом с киоском есть стихийная тропа, которой пользуются автомобилисты и пешеходы, чтобы попасть во двор. Если бы не было киоска, можно было бы организовать проезд из дворов прямо на Павловский тракт.

Кафе «Дубаи» на Павловском тракте.
Кафе «Дубаи» на Павловском тракте.
2Гис

Чем кормят в кафе

В кафе посетителям предлагают широкий выбор блюд: шаурму, суши, пиццу, бургеры, салаты, горячие вторые блюда и даже десерты.

Напомним, в Барнауле есть еще два кафе «Дубаи», которые находятся по адресам: ул. Кирова, 46 и Димитрова, 62в.

Ранее сообщалось, что закрылась одна из точек известного кафе «Дубаи».

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость