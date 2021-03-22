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Жизнь

В Барнауле снежные глыбы опасно свисают с крыш и уже «разметали лавочку»

В интернет-сообществе «Барнаул 22» обсуждают снежные глыбы на крышах домов, которые пока еще никого не покалечили.

Снег на крыше жилого дома. Барнаул.
Снег на крыше жилого дома. Барнаул.
vk.com/barneos22. Виталий Бутко.

Так, по словам местных жителей, опасная ситуация сложилась возле дома № 116 по проспекту Ленина.

«Тающим снегом сорвало кровельное ограждение. Управляющая компания, принимайте меры!» — говорится в обращении.

Возле дома № 11 по улице Малахова слетевшая с крыши лавина и вовсе «раздробила» лавочку у подъезда.

На видео, зафиксировавшем последствия, женщина рассказала, что глыбы при падении издали такой звук, что и она проснулась, и кошки забегали.

«Хорошо, что не голову кому-нибудь. Правда, после этого появились специалисты из управляющей компании», — отметили жильцы хрущевки.


В комментариях к записи отметили, что плоские крыши гораздо безопаснее, однако при капремонтах их почему-то «переделывают на треугольные».

Ранее в Барнауле произошло «схлопывание крыши» из-за толстого слоя снега. После этого мэр города поручил устроить облет крыш и получил исчерпывающие снимки.

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