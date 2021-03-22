В Барнауле снежные глыбы опасно свисают с крыш и уже «разметали лавочку»

Так, по словам местных жителей, опасная ситуация сложилась возле дома № 116 по проспекту Ленина.
«Тающим снегом сорвало кровельное ограждение. Управляющая компания, принимайте меры!» — говорится в обращении.
Возле дома № 11 по улице Малахова слетевшая с крыши лавина и вовсе «раздробила» лавочку у подъезда.
На видео, зафиксировавшем последствия, женщина рассказала, что глыбы при падении издали такой звук, что и она проснулась, и кошки забегали.
«Хорошо, что не голову кому-нибудь. Правда, после этого появились специалисты из управляющей компании», — отметили жильцы хрущевки.
В комментариях к записи отметили, что плоские крыши гораздо безопаснее, однако при капремонтах их почему-то «переделывают на треугольные».
Ранее в Барнауле произошло «схлопывание крыши» из-за толстого слоя снега. После этого мэр города поручил устроить облет крыш и получил исчерпывающие снимки.