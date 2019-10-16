В Барнауле установили рекорд на самый массовый коллективный поцелуй в России

Самый массовый одновременный поцелуй в России был зарегистрирован книгой рекордов России в Москве 10 августа 2019 года. В нем приняли участие всего лишь 45 пар. А 1 июля в день 399-летия Новокузнецка в одноименном городе в таком же флешмобе приняли участие 61 пара. Ювелирная компания «Золотой Телец» решила побить рекорд на своем мероприятии, посвященном подведению итогов грандиозной акции «Свадебный сезон"-2019!

На мероприятии среди молодоженов Барнаула и Бийска разыгрывались такие шикарные призы, как путевка на море стоимостью 90 000 рублей, сертификаты на покупку квартиры ИСК «Алгоритм» номиналом 110 000, 80 000 и 70 000 рублей, путевка в Горный Алтай номиналом 25 000 рублей и семейная фотосессия от фотографа Александра Заварзина!

Гостей мероприятия радовали такие звезды барнаульской event-индустрии, как известная вокалистка Алтайского края Ольга Грушина, мастер магии и шоу фокусов Виктор Першаков, шоу-балет BAXTONE и волшебница мыльных чудес Ольга Морунова. Вел мероприятие номинант премии «Золотой Амур» в номинации «Лучший ведущий- мужчина Барнаула» Никита Иванников.

Сюрпризом для гостей стал флеш-моб с установлением рекорда на самый массовый коллективный поцелуй. В нем приняли участие более 200 пар! Благодаря отзывчивости гостей мероприятия, все участники смогли установить новый рекорд — самый массовый коллективный поцелуй в России! Смотрите и заряжайтесь энергией любви от просмотра ролика! Внимание! При просмотре ролика возможны мурашки по телу!

На мероприятии присутствовало более 1000 человек, около 50 везунчиков стали обладателями приятных подарков на розыгрыше поощрительных призов. А самая главная интрига вечера — это имена шести счастливчиков, выигравших главные призы!

Ювелирная компания «Золотой Телец» поздравляет всех победителей и благодарит всех молодоженов 2019 года за участие в акции!

А тем, кто планирует покупку обручальных колец на следующий год, мы рекомендуем внимательно следить за новостями «Золотого Тельца», ведь у него в запасе всегда много нового и интересного для своих любимых покупателей!