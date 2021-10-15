В Барнауле устранили аварию, оставившую 5 тыс. жителей без тепла и горячей воды

Напомним, 14 октября произошла авария на магистральном трубопроводе диаметром 700 мм в районе пересечения улиц Деповской и Брестской. Тепло и горячую воду отключили в нескольких учреждениях и 50 многоквартирных домах (4904 жителя).
Глава Барнаула Вячеслав Франк утром 15 октября посетил место проведения работ по устранению коммунальной аварии.
Глава БТСК Александр Гросс на месте сообщил, что повреждение устранили и начали заполнять систему отопления.
«Подачу тепла в социально значимые объекты и жилые дома планируется начать в 14:00. Энергетики приносят извинения жителям города за доставленные неудобства», — подчеркнул директор Барнаульской теплосетевой компании.
Франк отметил, что в период отключения тепла и горячей воды особое внимание уделяли социальным объектам — школам, детсадам и медучреждениям.
Примечательно, что крупная авария произошла в тот день, когда устраняли другое крупное повреждение на теплосети в Барнауле.