В Барнауле устранят частые затопления улицы Попова у Павловского тракта с помощью новой системы

Найден подрядчик для выполнения работ по устройству дополнительной системы водоотведения по улице Попова и Павловского тракта. В конкурсе выиграл «СМК Викс».

"Согласно контракту, подрядчик обустроит на улице Попова два железобетонных дождеприемных колодца с решетками, смотровой колодец на врезке, а также выполнит устройство водоотводящих подземных труб, которые будут соединены с общим ливневым коллектором", - сообщают в ведомстве.