В Барнауле в День качества презентовали новые молочные продукты

В минувшую субботу, 16 ноября, на фуд-корте барнаульского торгово-развлекательного центра «Пионер» с размахом отгремело вкусное гастрономическое событие — «День качества с алтайскими продуктами». В ярком празднике приняли участие свыше десяти местных производителей продуктов питания, которые рассказали об особенностях и секретах своих производств.

Одной из самых масштабных и ярких площадок была экспозиция Барнаульского молочного комбината. В этот день кроме традиционных молочных продуктов: варенца, ряженки и снежка, предприятие презентовало совершенно новые питьевые йогурты ЛАКТ с настоящими ягодами малины и клубники.

Отличительной особенностью новой продукции ЛАКТ является ее удобная и компактная упаковка формата «как раз на раз» — эргономичную бутылочку объемом 290 грамм всегда можно взять с собой в школу или другое учебное заведение, на работу.

Напомним, ранее Барнаульский молочный комбинат презентовал другие виды йогуртов ЛАКТ. Так, участники Дня ходьбы оценили питьевой йогурт с ананасом, а гости Всероссийского фестиваля науки — продегустировали йогурт с манго и семенами чиа.

Новая линейка «ЛАКТ» состоит из 26 продуктов. Это традиционные молочные продукты: питьевое молоко, творог, сметана, кефир, сливки. А также совершенно новые, в числе которых продукты для функционального питания, обогащенные полезными веществами: питьевые и ложковые йогурты, полезные завтраки с овсяными хлопьями и семенем льна, творожки.