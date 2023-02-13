13 февраля
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Жизнь

В Барнауле в 2023 году воплотят в жизнь 26 инициативных проектов

Реализация инициативных проектов, утвержденных на 2022−2023 год, продолжается в краевой столице. В предыдущие годы данный механизм участия граждан в развитии Барнаула доказал свою эффективность.

В Барнауле в 2023 году воплотят в жизнь 26 инициативных проектов.
В Барнауле в 2023 году воплотят в жизнь 26 инициативных проектов.
Фото предоставлено Пресс-службой Администрации Барнаула.

Как сообщают в городской администрации, программа инициативного бюджетирования направлена главным образом на реализацию проектов, связанных с благоустройством и развитием территорий города. Причем, инициаторами проектов являются сами горожане.

В 2021 году депутатами Барнаульской городской Думы был принят пакет документов, который детально регламентирует программу инициативного бюджетирования на территории столицы края.

К инициативным проектам могут быть отнесены различные идеи горожан — от создания детской площадки и замены окон в школе до устройства уличного освещения и замены асфальтового покрытия. Это весьма широкий спектр направлений, и барнаульцы в 2023 году вновь участвуют в этой программе.

В рамках первого этапа согласование прошли 44 инициативных проекта от горожан. По итогам заседания конкурсной комиссии были отобраны для реализации 26 из них.

В частности, по программе отремонтируют дорогу по улице Альпийской в поселке Южном, по переулку Заснеженному — в селе Власиха, проведут ремонт проезда Ракетного, улиц Снежной, Снежной 2-й, Облепиховой. Линии освещения оборудуют по улицам Совхозной, Станционной, Тюленина, Новгородской, Островского и другим. В числе проектов, прошедших отбор — обустройство спортплощадок у школ № 50, 52, 54, гимназии 80.

Кроме того, по инициативе барнаульцев обустроят детские площадки по улице Придорожной в селе Лебяжье, новое ограждение — на детской площадке в Затоне.

Следующим этапом стало внесение инициативных платежей. Как неоднократно сообщалось ранее, программа работает на условиях софинансирования. Это значит, что часть средств на реализацию поступает от горожан, а остальные — из бюджета города.

Прием платежей стартовал 10 февраля 2023 года. Реквизиты для внесения средств размещены в спецпроекте «Инициативное бюджетирование» на сайте Барнаула, здесь же содержится полный перечень проектов-победителей.

Инициативные платежи принимаются в полном объеме, указанном в заявке, в срок до 1 марта 2023 года.

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