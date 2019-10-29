В Барнауле ветер продолжает ронять остановки и заборы

Порывы ветра в Барнауле продолжают сметать с улиц все, что плохо закреплено. Утром 29 октября почти перевернулся остановочный павильон, падают ограждения и ветки деревьев, пишут горожане в соцсетях.

В группе «Инцидент Барнаул» сообщили, что в районе пересечения ул. Балтийской и Малахова завалилась остановка, а на перекрестке ул. Попова и Павловского тракт она упала совсем. Также лежат на земле дорожные знаки в районе ул. Попова — Взлетная.

На ул. Фурманова у школы порывов ветра не выдержало ограждения. В Instagram barnaul.insta пишут, что никто не пострадал.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 29 октября усиление ветра ожидается до 15−20 м/с, местами порывы до 32 метров, в отдельных районах дожди.

28 октября упавшие ветки серьезно повредили стоявший на парковке автомобиль, а также ветром сдуло часть вывески с «Ашана».