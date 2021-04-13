В Барнауле восстановили подачу тепла и горячей воды после аварии на ТЭЦ-2

Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила в своем Telegram-канале о восстановлении подачи тепла и горячей воды в сотни домов.

Напомним, вечером 11 апреля рухнула верхняя часть дымовой трубы ТЭЦ-2. Упавшие части повредили систему топливоподачи.

«Резервное оборудование ТЭЦ-2 включено в работу. В ближайшее время параметры отопления и горячего водоснабжения будут восстановлены», — сообщили в СГК вечером 13 апреля.

В зоне действия теплоэлектроцентрали находится 1285 многоквартирных и 220 частных домов, 34 школы, 69 детских садов, 23 медицинских учреждения, проживает порядка 246 тыс. человек.

После аварии тепло от станции продолжили получать жители ограниченного района. Остальных перевели на контур ТЭЦ-3 и Районной водогрейной котельной.

Ранее глава Барнаула Вячеслав Франк поручил дважды в сутки докладывать ему о температуре в домах.