31 марта
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Жизнь

В Барнауле возбудили дело на УК, которой жители почему-то задолжали много денег

В Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту неправомерных действий управляющей компании, сообщает региональный СК.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

Напомним, в ноябре 2021 года жители частного сектора на территории Индустриального района Барнаула пожаловались на УК «Жилищные услуги».

В УК заверили, что коллективный договор с компанией жители поселка заключили в 2015 году. Правда, в подтверждение предъявили договор с единственным собственником и подписи 13 жителей.

«По предварительным данным следствия, с 2016 года по февраль 2022 года сотрудники ООО „Жилищные услуги“ фактически не оказывая жителям домов жилищно-коммунальные услуги внесли в квитанции по оплате фиктивные сведения о якобы предоставленных гражданам услугах ЖКХ. В результате со счетов собственников жилья необоснованно были перечислены в пользу общества на его расчетные счета денежные средства в сумме более 250 000 рублей», — рассказали в СК.

Сейчас следствие проводит обыски по месту жительства и работы директора ООО и допрашивает свидетелей.

В СК возбудили уголовное дело по признакам «мошенничества в крупном размере».

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