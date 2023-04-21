В Барнауле возобновили работу садоводческих маршрутов

Садоводческие маршруты начнут работу 22 апреля в связи с улучшением погодных условий, сообщает городская мэрия.

Всего в 2023 году действует 14 сезонных маршрутов: № 23, 111, 112, 112 т, 113к, 114, 118, 118э, 119, 119ш, 124, 124к, 125 и 151.

Пока автобусы будут ездить по расписанию будней, а количество транспорта еще остается сокращенным. В будни будет задействовано 22 автобуса, в выходные и праздничные дни — 30 автобусов.

Ориентировочно сезонные маршруты будут работать до середины октября. Это зависит от погоды.

Напомним, что о работе садоводческих маршрутов стало известно 14 апреля. 17 апреля из-за ухудшения погоды экстренно сократили их число.

Ранее пожилого барнаульца в грязной одежде высадили из скандально известного автобуса.