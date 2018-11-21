В Барнауле впервые начнет работать каток на стадионе «Мотор»

На стадионе «Мотор» в Барнауле, на улице Эмилии Алексеевой, 71в, появится каток. Об этом просили жители микрорайонов «Докучаевский» и «Комсомольский». Их поддержали представители администрации, общественники и предприниматели, пишет официальный сайт города.

Сейчас на стадионе проводят подготовительные работы. Открыть зимний сезон планируют в первой декаде декабря.

В мэрии отмечают, что всего зимой на территории Ленинского района будут работать восемь спортивных объектов. Сред них катки, хоккейные коробки. Полный список здесь. Кроме того, в парке Целинников есть освещенная лыжная трасса и беговая дорожка для занятий легкой атлетикой.

Ранее стало известно, что в Барнауле не будут работать катки на стадионе «Локомотив» и площади Сахарова.

Напомним, в барнаульском сквере имени Германа Титова с 15 декабря будет работать каток с прокатом коньков и раздевалкой.