16 июля
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Жизнь

В Барнауле временно изменится движение трамваев №2 и №7

В Барнауле на неделю изменят движение трамваев №2 и №7 в связи с ремонтными работами по улице Попова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Трамвай.
Трамвай.
Горэлектротранс

В мэрии Барнаула напоминают, что проводится капитальный ремонт трамвайных путей на автомобильном переезде по улице Попова - межу остановками Павловский тракт и улицы 280 лет Барнаулу.

В связи с этим с 17 по 24 июля с 22:00 до 5:30 будет закрыто движение трамваев на участке от улицы Антона Петрова до улицы Власихинской в оба направления.

На этот период движение трамваем будет организовано по следующей схеме:

  • Трамвай №2: ст. «Поток» - ул. Попова - Антона Петрова – пересечение ул. Антона Петрова и ул. Малахова. В обратном направлении трамвай будет ехать по тому же маршруту.
  • Трамвай №7: КП «Кордон» - Змеиногорский тракт - пр. Красноармейский - ул. Анатолия - ул. Челюскинцев - пр. Строителей - ул. Советской Армии - ул. Антона Петрова - ул. Малахова – ст. «Пивзавод». В обратном направлении - по той же схеме.

Ранее в Барнауле вышли новые большие автобусы на маршруте №35.

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