В Барнауле временно приостановлено движение трамваев. Адреса

В Барнауле временно ограничили движение трамваем по ул. Малахова из-за неисправности контактной сети. Об

На данный момент маршруты двигаются следующим образом:

Маршрут №5 — пл. Свободы по м-ту до С. Западной далее по ул.Северо-Западной – пр-кту Калинина-пр-кту Космонавтов, обратно также;

Маршрут №9 — Докучаево по маршруту до остановки «Поток» далее по пр-кту Космонавтов - ул.Попова-Докучаев

Маршрут №10: Докучаево по маршруту до ул.Малахова, далее по ул.Северо-Западной-пр-кту Калинина-пр-кту Космонавтов – разворот на остановке «Поток» - пр-кт Космонавтов - пр-кт Калинина - ул.Северо-Западная далее по маршруту.

На данный момент ведутся работы по устранению неполадок.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перегородили въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", чтобы туда не скидывали снег.