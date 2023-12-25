25 декабря
Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск Год от корки до корки. Итоговый спецвыпуск
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле временно приостановлено движение трамваев. Адреса

В Барнауле временно ограничили движение трамваем по ул. Малахова из-за неисправности контактной сети. Об

этом сообщает администрация города.

Трамвай.
Трамвай.
Анна Зайкова

На данный момент маршруты двигаются следующим образом:

  • Маршрут №5 — пл. Свободы по м-ту до С. Западной далее по ул.Северо-Западной – пр-кту Калинина-пр-кту Космонавтов, обратно также;
  • Маршрут №9 — Докучаево по маршруту до остановки «Поток» далее по пр-кту Космонавтов - ул.Попова-Докучаев
  • Маршрут №10: Докучаево по маршруту до ул.Малахова, далее по ул.Северо-Западной-пр-кту Калинина-пр-кту Космонавтов – разворот на остановке «Поток» - пр-кт Космонавтов - пр-кт Калинина - ул.Северо-Западная далее по маршруту.

На данный момент ведутся работы по устранению неполадок.

Ранее сообщалось, что в Барнауле перегородили въезд на пустырь за ТРЦ "Европа", чтобы туда не скидывали снег.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость