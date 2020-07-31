В Барнауле за 5 тыс. рублей продают «комплект с голосования по поправкам»

Все добро, цену которого определили в размере 5 тыс. рублей, удалось стащить со дня исторического голосования.
«Комплект выданный на голосовании по поправкам. Оригинал — новый, не использовался», — написал автор объявления.
Примечательно, что купить «артефакт на память» можно с доставкой на дом.
Напомним, голосование по поправкам к Конституции прошло в течение нескольких дней — вначале на «точках возле дома», а 1 июля непосредственно на избирательных участках. При этом некоторые «точки» расположили возле пивнушек.
Ранее altapress.ru посетил единственное алтайское село, где люди проголосовали против поправок к Конституции. Советуем прочитать, если интересно, почему люди там «живут как зеки».