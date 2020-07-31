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Жизнь

В Барнауле за 5 тыс. рублей продают «комплект с голосования по поправкам»

Житель Барнаула опубликовал на «Авито» объявление о продаже «конституционных предметов» — маски, перчаток и ручки.

Комплект с голосования по поправкам.
Комплект с голосования по поправкам.
avito.ru

Все добро, цену которого определили в размере 5 тыс. рублей, удалось стащить со дня исторического голосования.

«Комплект выданный на голосовании по поправкам. Оригинал — новый, не использовался», — написал автор объявления.

Примечательно, что купить «артефакт на память» можно с доставкой на дом.

Напомним, голосование по поправкам к Конституции прошло в течение нескольких дней — вначале на «точках возле дома», а 1 июля непосредственно на избирательных участках. При этом некоторые «точки» расположили возле пивнушек.

Ранее altapress.ru посетил единственное алтайское село, где люди проголосовали против поправок к Конституции. Советуем прочитать, если интересно, почему люди там «живут как зеки».

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