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Жизнь

В Барнауле заключенного колонии оштрафовали за татуировку со свастикой

Ленинский суд Барнаула оштрафовал на тысячу рублей заключенного лечебно-исправительной колонии № 1 Алтайского края, за демонстрацию татуировки со свастикой, сообщает «МБХ медиа».

Тюрьма.
Тюрьма.
Дмитрий Кудрявцев

Соответствующее решение обнаружили в картотеке суда.

Заседание прошло 9 октября. С подсудимым Солодовниковым Д.С. общались по видео-связи.

Как говорится в постановлении, заключенный занимался на тренажерах в спортгородке колонии с голым торсом и «публично демонстрировал» татуировку на правом плече с «правозакрученной свастикой вместе с орлом».

Заключенный допустил, что другие осужденные могли видеть татуировку, которую он наколол в 2003 году, когда «интересовался националистическими течениями». Солодовкников признал свою вину и раскаялся.

Его признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики) и обязали выплатить административный штраф в размере тысячи рублей.

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