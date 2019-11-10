В Барнауле заключенного колонии оштрафовали за татуировку со свастикой

Соответствующее решение обнаружили в картотеке суда.
Заседание прошло 9 октября. С подсудимым Солодовниковым Д.С. общались по видео-связи.
Как говорится в постановлении, заключенный занимался на тренажерах в спортгородке колонии с голым торсом и «публично демонстрировал» татуировку на правом плече с «правозакрученной свастикой вместе с орлом».
Заключенный допустил, что другие осужденные могли видеть татуировку, которую он наколол в 2003 году, когда «интересовался националистическими течениями». Солодовкников признал свою вину и раскаялся.
Его признали виновным по ч.1 ст. 20.3 КоАП (публичная демонстрация нацистской символики) и обязали выплатить административный штраф в размере тысячи рублей.