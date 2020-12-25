Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 декабря -18°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле закрылся ковидный госпиталь на базе горбольницы № 12

Городская больница № 12 возвращается к доковидному режиму работы. Отделения начинают работать по основному профилю, сообщили «Вести Алтай».

Медицина, коронавирус.
Медицина, коронавирус.
СС0

Перед тем, как с больницы сняли статус ковидного госпиталя, во всех помещениях провели большую санитарную обработку. Ее делают только профессиональные бригады, после берут мазки на чистоту и только потом запускают персонал и пациентов.

Всего в крае работает 22 ковидных госпиталя, максимальное их число в регионе достигало 30.

Как ранее писал altapress.ru, помимо корпуса 12-й больницы, закрыты госпитали горбольницы № 3 Барнаула, Рубцовской горбольницы, а также госпитали в Змеиногорске, Локтевском, Тальменском, Михайловском районе.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость