В Барнауле закрылся ковидный госпиталь на базе горбольницы № 12

Перед тем, как с больницы сняли статус ковидного госпиталя, во всех помещениях провели большую санитарную обработку. Ее делают только профессиональные бригады, после берут мазки на чистоту и только потом запускают персонал и пациентов.

Всего в крае работает 22 ковидных госпиталя, максимальное их число в регионе достигало 30.

Как ранее писал altapress.ru, помимо корпуса 12-й больницы, закрыты госпитали горбольницы № 3 Барнаула, Рубцовской горбольницы, а также госпитали в Змеиногорске, Локтевском, Тальменском, Михайловском районе.