В Барнауле залитый фонтанирующими нечистотами двор обработают дезодорантом

Коммунальщики продолжают ликвидацию порыва канализации во дворе многоэтажки на проезде Северном Власихинском. Барнаульский водоканал обещает провести дезодорирование территории, чтобы убрать зловоние.

Пока специалисты предприятия проводят земляные работы: окапывают поврежденный участок трубопровода, сообщили в компании. Впереди еще замена около двух метров поврежденной трубы. Работы ведут без ограничения водоснабжения и водоотведения потребителей.

Также ликвидируют и последствия выхода воды, отметили в водоканале. На месте работает спецтехника. Пешеходные дорожки уже очистили.

Заменить трубу планируют до 10 августа.

Авария произошла 7 августа. Застройщик повредил напорный канализационный коллектор диаметром 1000 мм. Нечистоты фонтаном взмыли на уровень шестого этажа и выбили стекла в окнах соседнего дома, наполнив не только двор, но и квартиры характерным запахом.

Коммунальный фонтан в Барнауле. Barnaul22

Представители компании «Спецстрой» (подрядчика, который проводил строительные работы) встретились с пострадавшими от «фекального фонтана». Барнаульцам пообещали восстановить их квартиры в течение трех дней.