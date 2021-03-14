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Жизнь

В Барнауле запретили сжигать чучело на Масленицу

В барнаульском парке культуры и отдыха «Центральный» не станут традиционно сжигать чучело на Масленицу, сообщает корреспондент altapress.ru.

Чучело. Масленица.
Чучело. Масленица.
altapress.ru. Анна Зайкова.

Чучело планировали сжечь в воскресенье 14 марта — в завершение масленичной недели.

«Парку Центрального района пожарные запретили чучело жечь», — отметил корреспондент со ссылкой на директора парка Веру Браженс.

В зоне отдыха находятся несколько небольших чучел с отсылкой на COVID-19. Так, одна фигура держит коронавирус в корзинке, а другая представляет собой вирус, визуализированный в форме русского народного чучела.

Ранее сообщали, что барнаульцам запретили праздновать Масленицу в парке «Арлекино», однако после власти опровергли запрет.

В мэрии Барнаула разъяснили, что народные гуляния 14 марта можно проводить, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и при согласовании с алтайским Роспотребназдором.

Кстати, в соседнем Новосибирске из-за коронавируса отменили массовые мероприятия на Масленицу.

Масленица — один из любимых праздников в России. Россияне прощаются с холодами и встречают весну. В 2021 году Масленица проходит с 8 по 14 марта.

В праздник принято накрывать столы, печь блины, участвовать в веселых соревнованиях, петь песни, водить хороводы, прыгать через костер и сжигать соломенное чучело, символизирующее зиму.

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