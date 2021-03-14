В Барнауле запретили сжигать чучело на Масленицу

Чучело планировали сжечь в воскресенье 14 марта — в завершение масленичной недели.
«Парку Центрального района пожарные запретили чучело жечь», — отметил корреспондент со ссылкой на директора парка Веру Браженс.
В зоне отдыха находятся несколько небольших чучел с отсылкой на COVID-19. Так, одна фигура держит коронавирус в корзинке, а другая представляет собой вирус, визуализированный в форме русского народного чучела.
Ранее сообщали, что барнаульцам запретили праздновать Масленицу в парке «Арлекино», однако после власти опровергли запрет.
В мэрии Барнаула разъяснили, что народные гуляния 14 марта можно проводить, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и при согласовании с алтайским Роспотребназдором.
Кстати, в соседнем Новосибирске из-за коронавируса отменили массовые мероприятия на Масленицу.
Масленица — один из любимых праздников в России. Россияне прощаются с холодами и встречают весну. В 2021 году Масленица проходит с 8 по 14 марта.
В праздник принято накрывать столы, печь блины, участвовать в веселых соревнованиях, петь песни, водить хороводы, прыгать через костер и сжигать соломенное чучело, символизирующее зиму.