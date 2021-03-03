В Новосибирске запретили гуляния на Масленицу из-за коронавируса

Напомним, начало Масленицы в 2021 году выпадает на Международный женский день (8 марта), продлится праздничная неделя до 14 марта. Однако не будет гуляний и уличных мероприятий.

«В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, массовые масленичные гуляния на уличных площадках не запланированы», — сообщили в мэрии.

Народные гулянья и традиционные конкурсы на Масленицу отменили из-за запрета на массовые мероприятия, который все еще действует в регионе.

Кстати, накануне в Новосибирской области сняли ограничения по ковиду — запрещено только танцевать и снимать маску.

Из праздничной программы мероприятий мэрия оставила только концерт ансамбля «Дружина», который состоится в воскресенье 14 марта.

Ранее altapress.ru рассказал, чем в Алтайском крае планируют развлекать гостей на фестивале Сибирская масленица.