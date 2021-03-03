Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
3 марта -11°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

В Новосибирске запретили гуляния на Масленицу из-за коронавируса

Власти Новосибирска из-за коронавируса отменили народные гуляния на Масленицу, пишет «АиФ-Новосибирск».

Смешная Масленица.
Смешная Масленица.
altapress.ru

Напомним, начало Масленицы в 2021 году выпадает на Международный женский день (8 марта), продлится праздничная неделя до 14 марта. Однако не будет гуляний и уличных мероприятий.

«В связи с ограничительными мерами, направленными на противодействие распространению коронавирусной инфекции, массовые масленичные гуляния на уличных площадках не запланированы», — сообщили в мэрии.

Народные гулянья и традиционные конкурсы на Масленицу отменили из-за запрета на массовые мероприятия, который все еще действует в регионе.

Кстати, накануне в Новосибирской области сняли ограничения по ковиду — запрещено только танцевать и снимать маску.

Из праздничной программы мероприятий мэрия оставила только концерт ансамбля «Дружина», который состоится в воскресенье 14 марта.

Ранее altapress.ru рассказал, чем в Алтайском крае планируют развлекать гостей на фестивале Сибирская масленица.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость