В Барнауле жильцов дома, у которого обрушился фасад, расселят

Власти города рассмотрели ситуацию по дому на пр. Ленина, где 28 марта произошло обрушение фасада, сообщили в мэрии Барнаула.

Администрация Железнодорожного района ввела режим чрезвычайной ситуации. Границей зоны ЧС определили придомовую территорию по адресу пр. Ленина, 133.

Также, администрация района развернула пункт временного размещения на 30 мест на базе спортивной школы по адресу ул. Советской Армии, 73.

Районная администрация проведет встречу с жильцами дома 29 марта и расскажет о первоочередных мерах в связи с чрезвычайной ситуацией.

В мэрии добавили, что ситуация находится на контроле у главы города и администрации Железнодорожного района.

Напомним, что обрушение фасада дома произошло 28 марта. С учетом того, что в доме проживают люди, на место выехал прокурор. На месте происшествия никто не пострадал.

Ранее снесли дом на Советской армии 164, который ввели в эксплуатацию в 1959. А аварийным его признали еще в 2016 году.