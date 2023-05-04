В барнаульском кинотеатре 9 мая бесплатно покажут фильм, снятый на Алтае

Фильм расскажет об артиллеристе из Самары Николае Матенине, которому достались варежки с запиской.

Солдат отправил ответ и начал переписку с мастерицей из Барнаула Ниной Левкиной. Она стала той, ради которой Матенин вернулся с войны.

Создатели характеризуют картину как фильм о любви, победившей войну. Созданием занималась команда из более 40 человек.

Режиссером стал журналист и главный выпускающий редактор вещания «Катунь 24» Елена Хорошавцева.

Консультантами выступили эксперты военно-исторического клуба «Боевая колесница». Они позаботились о том, чтобы военная форма, оружие и быт соответствовали духу времени.

Роли исполнили жители Барнаула, Шипуновского и Курьинского районов, где и прошли съемки.

Показы начнутся в 12:00 и в 14:20 часов дня 9 мая, сход свободный.

Ранее стало известно, что в России снимут художественные фильмы о Чуковском и Маяковском.