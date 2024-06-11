Что вас ждет
На тренировке вы сможете размять суставы, немного нагрузить мышцы, а также сделать растяжку и глубоко подышать. Занятие подойдет для любого уровня подготовки и будет интересным и полезным для всех.
Что нужно взять с собой
Придите в удобной одежде. Не забудьте взять коврик и бутылку воды.
Время и место встречи
Сбор на главном входе парка у сценки. Отмечается, что начало тренировки в 19:00.
Тренировка пройдет бесплатно, но обязательна предварительная запись по телефону: +7 996 304 9714.
Ранее сообщалось, что в парке Изумрудный пройдет жаркая тренировка на открытом воздухе.
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