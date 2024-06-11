В четверг, 13 июня, в парке Изумрудный пройдет уже вторая открытая тренировка от студии "PLASTIKA" под руководством тренера Полины Куроптевой. Об этом пишет администрация парка.

Что вас ждет

На тренировке вы сможете размять суставы, немного нагрузить мышцы, а также сделать растяжку и глубоко подышать. Занятие подойдет для любого уровня подготовки и будет интересным и полезным для всех.

Что нужно взять с собой

Придите в удобной одежде. Не забудьте взять коврик и бутылку воды.

Время и место встречи

Сбор на главном входе парка у сценки. Отмечается, что начало тренировки в 19:00.

Тренировка пройдет бесплатно, но обязательна предварительная запись по телефону: +7 996 304 9714.

Ранее сообщалось, что в парке Изумрудный пройдет жаркая тренировка на открытом воздухе.

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