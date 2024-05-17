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Жизнь

В барнаульском парке "Изумрудный" пройдет благотворительный марафон

В воскресенье, 19 мая, традиционный музыкальный марафон от коллектива музыкальной школы в защиту животных состоится в парке "Изумрудный". Об этом сообщает администрация парка.

Программа марафона

  • тематический концерт;
  • выступление участников кинологической школы приюта "Ласка" с подопечными;
  • фотосессию с питомцами приюта;
  • ярмарка щенков и котят.

Мероприятие проводят, что привлечь внимание к вопросам ответственного отношения к животным, привития детям и подросткам модели доброго поведения, навыков участия в благотворительных инициативах.

Также одна из целей — приютить бездомных животных.

Начало в 15:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, что барнаульский ипподром ждет гостей на открытии юбилейного сезона.

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