Программа марафона
- тематический концерт;
- выступление участников кинологической школы приюта "Ласка" с подопечными;
- фотосессию с питомцами приюта;
- ярмарка щенков и котят.
Мероприятие проводят, что привлечь внимание к вопросам ответственного отношения к животным, привития детям и подросткам модели доброго поведения, навыков участия в благотворительных инициативах.
Также одна из целей — приютить бездомных животных.
Начало в 15:00. Вход свободный.
Ранее сообщалось, что барнаульский ипподром ждет гостей на открытии юбилейного сезона.
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