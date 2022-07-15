В барнаульском парке устроят шоу мыльных пузырей

Праздник мыльных пузырей пройдет в барнаульском парке «Солнечный ветер» 16 июля. Также гостям обещают насыщенную программу для детей с 15 по 17 число.

15 июля с 15:00 до 18:00 часов пройдет творческое занятие по плетению браслетов из атласных лент.

В нем могут принять участие дети от 5 лет. Каждый участник мастер-класса сможет забрать украшение, которое сделает своими руками.

16 июля устроят сразу два праздника — День музыкального артиста и День запуска мыльных пузырей.

В 15:00 начнет выступать творческий коллектив «МDK». С 16:00 всех желающих ждут на шоу мыльных пузырей.

Также в этот день с 13:00 будут проходить различные мастер-классы по рисованию и ручным поделкам.

17 июля в парк придет культовый синий и зубастый персонаж и любимец детей — Хаги Ваги. Он проведет веселые игры и конкурсы. Начало в 15:00.

В 17:30 всех ждут на шоу ходулистов.