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Жизнь

В барнаульском поселке обновят систему водоснабжения и канализации

Администрация Барнаула разместила заказ на разработку проектно-сметной и рабочей документации для строительства системы водоотведения и водопонижения в поселке Плодопитомник. Стоимость работ составит 14,4 млн рублей. Информация об этом размещена на портале госзакупок.

На портале появилась информация о закупке 4 июля. Заявки на участие можно подавать до 24 июля, а итоги подведут 29 июля.

Подрядчик начнет работу сразу после подписания контракта. До 25 декабря 2024 года нужно провести инженерно-геодезические, геологические, гидрологические и экологические изыскания. А до 31 августа 2025 года — ещё и инженерно-гидрологические изыскания.

К 25 декабря 2025 года компания-победитель подготовит проектно-сметную документацию и пройдёт государственную экспертизу. Контракт будет действовать до 24 января 2026 года.

Цель проекта — разработать оптимальные решения при строительстве с учётом мирового опыта и современных технологий. Деньги на проект выделят из бюджета Барнаула.

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