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Жизнь

В барнаульском зоопарке мама-львица отказалась от малышей

Сотрудники "Лесной сказки" собственноручно кормили малышей из бутылочки. Львица Ая родила мальчика Рика и девочку Арию, но отказалась от них, сообщает NGS22.ru

Львята.
Львята.
Лесная сказка

Для Аи и самца Алтая это потомтство не первое. Других детей, двух мальчиков, показали в прошлом году. На этот раз в львиной стае не было гармонии, мама не захотела кормить малышей и первый месяц они пили молоко из бутылочки.

Директор зоопарка пояснил, почему Ая отказалась от малышей.

Такое в природе бывает. Обычно мама воспитывает детей первые два года. Потом отпускает и возвращается к мужу, скажем так. Но на этот раз получилось, что между родами прошло слишком мало времени. Ая не смогла восстановиться как следует, поэтому она не кормит.

Руководство «Лесной сказки» уже определилось, что хищники отправятся в разные зоопарки России, когда подрастут.

Ранее сообщалось, что у черепах на Шри-Ланке нашли аномалию.

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