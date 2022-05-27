27 мая
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Жизнь

В барнаульском зоопарке подорожали билеты

Барнаульский зоопарк на летний период увеличил стоимость взрослого билета, сообщается в социальных сетях зоопарка.

Зебра в Барнаульском зоопарке.
Зебра в Барнаульском зоопарке.
instagram.com/zoo22.ru

Стоимость взрослого (с 16 лет) входного билета составит 300 рублей.

Детский, пенсионный и все льготные билеты остаются прежними.

Однако в зимний период с 1 ноября по 31 марта стоимость взрослого билета вновь будет 250 рублей.

Сейчас стоимость билетов для многодетных родителей и детей составляет 50 рублей, для школьных групп 150 рублей, для детей с 3 до 16 лет, студентов, чернобыльцев и участников боевых действий 200 рублей.

Ранее в барнаульском зоопарке у опытной мамы-тигрицы Багиры появились тигрята.

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