В барнаульском зоопарке подорожали билеты

Стоимость взрослого (с 16 лет) входного билета составит 300 рублей.
Детский, пенсионный и все льготные билеты остаются прежними.
Однако в зимний период с 1 ноября по 31 марта стоимость взрослого билета вновь будет 250 рублей.
Сейчас стоимость билетов для многодетных родителей и детей составляет 50 рублей, для школьных групп 150 рублей, для детей с 3 до 16 лет, студентов, чернобыльцев и участников боевых действий 200 рублей.
Ранее в барнаульском зоопарке у опытной мамы-тигрицы Багиры появились тигрята.