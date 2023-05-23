В барнаульском зоопарке получили первое потомство кроликов-великанов

У малышей блестящая черная шерстка и голубые глазки. Они уже вышли на первую прогулку и пробуют скакать по зеленой траве.
Это первое потомство кроликов породы ризен. Они отличаются большими ушами, прямыми и сильными лапами, огромными размерами и добродушным характером.
Вес у отдельных особей достигает 15 кг, а в среднем бывает 10-12 кг.
Ранее в зоопарке опубликовали фото кролика-великана. Он поселился в "Лесной сказке".
Гигантский кролик и Сергей Писарев
vk.com/id179756346
Ранее львенок из "Лесной сказки" вышел на прогулку и поупражнялся в рычании.