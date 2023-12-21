В барнаульском зоопарке пополнение: на свет появились крольчата

Теперь среди пушистых обитателей есть еще семь кроликов породы "Ризен".
Ранее невероятно красивый сервал появился в барнаульском зоопарке. Пятнистый с самыми большими ушами среди кошачьих приехал из Новосибирска.
В "Лесной сказке" стало больше кроликов, сообщает зоопарк в своем Telegram-канале.
Теперь среди пушистых обитателей есть еще семь кроликов породы "Ризен".
Ранее невероятно красивый сервал появился в барнаульском зоопарке. Пятнистый с самыми большими ушами среди кошачьих приехал из Новосибирска.
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