В Белокурихе начали строить дорогу до горы Глухариной

Дорога будет длинной 1,9 км с мостовым переходом.
Металлический путепровод представляет собой «Бегущую лань», это единственная подобная конструкция в Сибири.
Мост «Бегущая лань».
wikipedia.org.
Сооружение строят из монолитного железобетонного фундамента, в который упираются пролетные строения. Мост готов на 80%, скоро на нем уложат асфальт и сделают электроосвещение.
Ширина дороги составит шесть метров. Туристы также смогут пройти по ней пешком или проехать на велосипеде.
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