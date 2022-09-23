23 сентября
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Жизнь

В Белокурихе начали строить дорогу до горы Глухариной

В субкластере «Белокуриха-2» строят дорогу к горнолыжному комплексу гора Глухариная. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Гора Глухариная в Белокурихе.
Гора Глухариная в Белокурихе.
Пресс-служба "Курорт Белокуриха".

Дорога будет длинной 1,9 км с мостовым переходом.

Металлический путепровод представляет собой «Бегущую лань», это единственная подобная конструкция в Сибири.

Мост &quot;Бегущая лань&quot;.
Мост «Бегущая лань».
wikipedia.org.

Сооружение строят из монолитного железобетонного фундамента, в который упираются пролетные строения. Мост готов на 80%, скоро на нем уложат асфальт и сделают электроосвещение.

Ширина дороги составит шесть метров. Туристы также смогут пройти по ней пешком или проехать на велосипеде.

Ранее отдохнуть в Белокурихе и посмотреть на Гейзерное озеро приехала 90-летняя трэвел-блогер Баба Женя.

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