В Белокурихе начали строить дорогу до горы Глухариной

В субкластере «Белокуриха-2» строят дорогу к горнолыжному комплексу гора Глухариная. Об этом рассказали в региональном Минтрансе.

Дорога будет длинной 1,9 км с мостовым переходом.

Металлический путепровод представляет собой «Бегущую лань», это единственная подобная конструкция в Сибири.

Мост «Бегущая лань». wikipedia.org.

Сооружение строят из монолитного железобетонного фундамента, в который упираются пролетные строения. Мост готов на 80%, скоро на нем уложат асфальт и сделают электроосвещение.

Ширина дороги составит шесть метров. Туристы также смогут пройти по ней пешком или проехать на велосипеде.

Ранее отдохнуть в Белокурихе и посмотреть на Гейзерное озеро приехала 90-летняя трэвел-блогер Баба Женя.