В Бийске 48 домов останутся без горячей воды

Отключение воды связано с врезкой нового трубопровода в действующую сеть по улице Петрова.
Без горячей воды до 20:00 останутся:
Под отключение попадают дома по следующим адресам:
- ул. Верхне-цесовская, 93, 93А, 131;
- ул. Дзержинского, 1, 2, 4;
- ул. Кошевого, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
- ул. Петрова, 2, 2/1, 4А, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37;
- ул. Приморская, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 13;
- ул. Трофимова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3;
- ул. ТЭЦ-2 тер., 3, 4;
- ул. Челюскинцев, 5.
По словам энергетиков, ремонтные работы планируют завершить оперативно и раньше срока.
Ранее в Барнауле на две недели без горячей воды остались три района.