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Жизнь

В Бийске 48 домов останутся без горячей воды

В Бийске 21 июля до 20:00 отключат горячую воду в 48 жилых домах поселка Котельщиков, сообщает Telegram-канал «СГК Бийск».

Кран, горячая вода
Кран, горячая вода
СС0

Отключение воды связано с врезкой нового трубопровода в действующую сеть по улице Петрова.

Без горячей воды до 20:00 останутся:

Под отключение попадают дома по следующим адресам:

  • ул. Верхне-цесовская, 93, 93А, 131;
  • ул. Дзержинского, 1, 2, 4;
  • ул. Кошевого, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • ул. Петрова, 2, 2/1, , 6, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18,19,20,21,22,23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 35, 37;
  • ул. Приморская, 1, 1/1, 3, 5, 7, 9, 13;
  • ул. Трофимова, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16/1, 20, 22, 22/1, 22/2, 22/3;
  • ул. ТЭЦ-2 тер., 3, 4;
  • ул. Челюскинцев, 5.

По словам энергетиков, ремонтные работы планируют завершить оперативно и раньше срока.

Ранее в Барнауле на две недели без горячей воды остались три района.

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