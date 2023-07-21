21 июля
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Жизнь

В Бийске к сентябрю отремонтируют три переулка

К полному восстановлению дорожного покрытия муниципалитет выделит более 13 миллионов российских рублей.

Разметка. Дороги. Дорога.
Разметка. Дороги. Дорога.
barnaul.org

В городе Бийске были добавлены три новых участка дорог в перечень объектов, требующих текущего ремонта.

В нагорной части города Бийска, рядом со сквером, будут проведены работы по ремонту двух дорог: пер. Вишневый и пер. Технический. Ремонтные работы планируется провести на участках дороги, протяженностью от ул. Каховской до ул. Туркменской.

Также в список дорог, требующих ремонта, добавлена еще одна - пер. Мичуринский, который находится рядом с детской больницей на Табачке.

Город ищет подрядчика, который сможет выполнить работы на трех дорогах одновременно. У муниципалитета есть выделенная сумма в бюджете - 13,6 млн рублей. Победителем торгов будет тот подрядчик, который предложит наименьшую стоимость за свои услуги.

Срок окончания работ - 15 сентября, пишет Бийский рабочий.

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