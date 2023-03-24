В Барнауле продолжают ремонт дорог

На неделе работы по содержанию дорог и тротуаров дорожная служба вела в непрерывном режиме.
Особое внимание уделили вывозу снега с обочин и локальному ремонту холодным асфальтом. В четверг 23 марта зачищали лотки от грунтовых наносов.
Работы производили на дорожных участках пр. Ленина, Красноармейского, Социалистического, а также на ул. Попова, Взлетной, Малахова.
В пятницу 24 марта дорожная служба очищает лотки на участках дорог на ул. Германа Титова, Гоголя, Взлетной, Попова, пр. Ленина и Красноармейском.
Снег вывозят с ул. Шевченко, Советской, Профинтерна, Лесокирзаводской, Северо-Западной, Титова, Молодежной.
Ночью 24 марта отремонтировали дороги на ул. Малахова в районе пересечения с ул. Взлетной и на транспортной развязке пересечения Павловского тракта с ул. Малахова.
В выходные дни дорожные работы продолжат.
Ранее власти Барнаула рассказали, какие дороги отремонтируют в 2023 году.