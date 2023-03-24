24 марта
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Жизнь

В Барнауле продолжают ремонт дорог

Компания «Автодорстрой» проводит весенние работы на дорогах и тротуарах Барнаула, сообщили в мэрии города.

Ремонт дорог в Барнауле.
Ремонт дорог в Барнауле.
barnaul.org

На неделе работы по содержанию дорог и тротуаров дорожная служба вела в непрерывном режиме.

Особое внимание уделили вывозу снега с обочин и локальному ремонту холодным асфальтом. В четверг 23 марта зачищали лотки от грунтовых наносов.

Работы производили на дорожных участках пр. Ленина, Красноармейского, Социалистического, а также на ул. Попова, Взлетной, Малахова.

В пятницу 24 марта дорожная служба очищает лотки на участках дорог на ул. Германа Титова, Гоголя, Взлетной, Попова, пр. Ленина и Красноармейском.

Снег вывозят с ул. Шевченко, Советской, Профинтерна, Лесокирзаводской, Северо-Западной, Титова, Молодежной.

Ночью 24 марта отремонтировали дороги на ул. Малахова в районе пересечения с ул. Взлетной и на транспортной развязке пересечения Павловского тракта с ул. Малахова.

В выходные дни дорожные работы продолжат.

Ранее власти Барнаула рассказали, какие дороги отремонтируют в 2023 году.

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